rbb/privat Audio: Inforadio | 04.12.2019 | Bild: rbb/privat

Interview | Forstwissenschaftler Andreas Bolte - "Wir müssen die Palette der Baumarten erweitern"

11.12.19 | 10:45 Uhr

Der Klimawandel setzt die Wälder massiv unter Druck. Nach zwei Trockensommern sind Teile der Fichten-, Kiefern- und Buchenbestände abgestorben. Forstwissenschaftler Andreas Bolte erklärt, warum die richtige Mischung wichtig ist.

rbb: Wie ist es denn um den Brandenburger Wald bestellt? Andreas Bolte: Na, wie überall in Deutschland. Wir haben natürlich nach den zwei trockenen Jahren Schäden bei fast allen Baumarten. Das kann einem schon die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Die Frage ist, wie es jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten weitergeht. Das ist meines Erachtens nur eine Andeutung dessen, was jetzt an Trockenjahren - möglicherweise auch Doppel-Trockenjahren, wie wir sie 2018 und 2019 hatten - auf uns zukommt.

Zur Person Andreas Bolte Professor Andreas Bolte ist Leiter des Instituts für Waldökosysteme in Eberswalde. Zu den Arbeitsgebieten des Forstwissenschaftlers gehören Vegetationsökologie, Waldökologie, Ökosystemforschung und Klimafolgenforschung.

Was ist denn jetzt ganz konkret zu tun? Erst einmal müssen wir schauen: Wie gehen die Wälder mit der Trockenheit um? Es ist ja durchaus so, dass Bäume unterschiedliche Strategien haben. Die Frage ist: Welche Baumarten und Wälder können sich anpassen? Wo gibt es noch Handlungsbedarf und welche Wälder sind entsprechend umzubauen? Eine andere Möglichkeit ist natürlich, die Wälder sich selbst zu überlassen und abzuwarten. Aber man muss sich entscheiden, ob man hier gestalten will oder das Ganze der Natur überlässt - mit ungewissem Ausgang.

Also scheint mir die Gestaltung der richtige Weg zu sein, um mit Hitze und Dürre künftig klarzukommen, weil die Natur vielleicht nicht schnell genug ist. Sie suchen solche Waldbäume, die Hitze und Dürre besser verkraften. Wo findet man diese? Vielfach hat man die Vorstellung, das Klima von morgen kommt vom Süden, sei es nun vom Balkan oder aus dem mediterranen Bereich. Es ist aber interessant zu sehen, dass wir weiterhin Frostereignisse haben, also auch weiterhin Kälte-Extreme. Die Verteilung der Extreme zwischen kalt und heiß hat sich auch verändert, so dass wir gar nicht so sicher sind, ob wir nicht ein Klima bekommen, das es so bisher noch gar nicht gegeben hat. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Wahl der Baumarten.

Es ist sicherlich problematisch, Bäume aus mediterranen oder submediterranen Bereichen, also aus dem Mittelmeerraum zu nehmen, die möglicherweise dann von den Frostereignissen hinweggerafft werden. Hier haben wir relativ viel Forschungs- und Experimentierbedarf: Was sind eigentlich die richtigen Baumarten oder auch Herkünfte? Von Herkünften sprechen wir, wenn es im Grunde heimische Baumarten sind, die aber letztendlich dann aus Regionen kommen, die weiter südlich schon in der Vergangenheit mehr Hitze und Trockenheit erfahren haben.

Haben Sie denn schon Hinweise, was das für Bäume sein könnten? Und kann man die so ohne weiteres in unsere Wälder einbringen? Das muss natürlich auch zusammenpassen. Ich bin absolut kein Anhänger davon, die Wälder jetzt komplett zu ersetzen mit neuen Baumarten. Ich denke, es ist ein großer Wert, auch in der Anpassung, dass wir heimische Baumarten haben, die sich im Grunde über viele Jahrhunderte entsprechend angepasst haben. Die Frage ist, wie man die Baumarten-Palette erweitern kann, und dann Stück für Stück eine neue Vielfalt von Baumarten nutzen kann. Wir haben ja eine ganze Reihe von eingeführten Baumarten, mit denen wir schon über hundert Jahre arbeiten. Dazu gehört die Douglasie und die Küstentanne aus Nordamerika oder auch die Roteiche. Die sind im Grunde eigentlich auch gut managbar und haben sich gut eingefügt in die Wälder. Wenn wir jetzt ganz neue Arten oder Exoten nehmen wie die Libanon-Zeder oder die Atlas-Zeder, dann ist natürlich die Frage, wie funktionieren die dann im Zusammenspiel mit heimischen Arten? Eines ist ganz klar: Wir wollen keine Reinbestände haben, sondern tatsächlich auch Mischbestände, weil die Mischung dazu führt, dass sich das Risiko zwischen den verschiedenen Baumarten verteilen kann. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Klemens Schulze, Inforadio