Waldzustandsbericht in Brandenburg wird vorgestellt

Trockenheit und Waldbrände - darunter hat Brandenburgs Wald auch 2019 gelitten. Das Umweltministerium will am Mittwochvormittag in Potsdam genau darüber informieren, wie es den Waldbäumen geht.

Die durch die Trockenheit geschädigten Bäume seien anfälliger gegen Schädlinge, teilte das Ministerium schon zuvor mit.