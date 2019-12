An diesem Mittwoch läutet Berlin das Ende seines Atomzeitalters ein. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Berlin wollen um 14 Uhr ihren Forschungsreaktor im Ortsteil Wannsee endgültig abschalten.

Uranspaltung wird es in der Hauptstadt damit nicht mehr geben. In Deutschland biete dann nur noch München eine vergleichbare Technik an, sagte Reaktorleiter Stephan Welzel. Alle anderen deutschen Forschungsreaktoren sind bereits abgeschaltet - bis auf einen kleinen Uni-Reaktor zu Ausbildungszwecken in Mainz.

Der Rückbau des seit 1973 betriebenen Forschungsreaktors in Berlin wird teuer und nach den heutigen Planungen mehr als ein Jahrzehnt dauern. "Wir gehen derzeit von 240 Millionen Euro aus", sagte Ina Helms, Sprecherin des Helmholtz-Zentrums Berlin. Den Löwenanteil trage der Bund. Die hoch radioaktiven Brennelemente sollen dabei zunächst in das Zwischenlager im westfälischen Ahaus kommen. Allein Plutonium als radioaktives Spaltprodukt des Forschungsreaktors hat eine Halbwertzeit von mehr als 25.000 Jahren.