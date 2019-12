Straßen- und Zugverkehr an Warschauer Straße unterbrochen

Am Bahnhof Warschauer Straße wurden mehrere verdächtige Gegenstände gefunden. Die Polizei hat die Straße und den Zugverkehr in dem Bereich gesperrt. Auch Fußgänger kommen derzeit nicht über die Warschauer Brücke.

Der Fund mehrerer verdächtiger Gegenstände an der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain verursacht derzeit größere Verkehrseinschränkungen. Wegen des Polizeieinsatzes sind der S-Bahn-Verkehr und der Zugverkehr zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof unterbrochen, wie die Polizei rbb|24 am Sonntagabend mitteilte.

Betroffen sind die Linien S3, S5, S7 und S9. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Lichtenberg und Ostbahnhof werde schrittweise eingeführt, twittere die S-Bahn. Dieser halte aber nicht am Bahnhof Warschauer Straße.