Bild: rbb/Marcus Latton

Weihnachten im Sprachcafé Polnisch - Der leere Sitzplatz an Heiligabend

17.12.19 | 17:01 Uhr

Weihnachten mit den Nachbarn feiern und jenen, die zur Festzeit allein sind: Das Sprachcafé Polnisch in Berlin-Pankow ist einer der Orte, die für die Aktion "Wir Weihnachten" ihre Türen öffnen. Aber auch außerhalb der Festtage ist man hier nie einsam. Von Marcus Latton

Bei vielen polnischen Familien stehen an Heiligabend zwölf Schalen auf dem Essenstisch. Alle sind mit verschiedenen Speisen, viel Gemüse, Piroggi und Fisch gefüllt; Fleisch gibt es nicht. Sie stehen symbolisch für die zwölf Apostel – und für eine Weihnachtstradition, die bei Irena Kliche Erinnerungen an Polen wachruft. "Die Polen feiern unheimlich gern Weihnachten", sagt sie. "Sie haben nur keine Adventszeit. Dafür dehnt sich die Weihnachtszeit bis in den Februar aus."

www.sprachcafe-polnisch.org - Sprachcafé Polnisch Schulzestr. 1

13187 Berlin-Pankow

Austausch mit Landsleuten

Irena Kliche steht an der Theke des Sprachcafé Polnisch, ein Steinwurf entfernt vom S-Bahnhof Wollankstraße in Berlin-Pankow. Auf den Tellern dampfen mit Pilzen gefüllte Piroggi. Kinder puzzlen mit ihren Eltern an den aufgestellten Tischen, am Klavier und an der Gitarre spielen einige der Gäste polnische Weihnachtslieder, fast alle singen mit. Im Sprachcafé findet die Weihnachtsfeier statt. Kliche wohnt in Berlin-Schöneberg und lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Seit vergangenem Jahr kommt sie ins Sprachcafé, um mit Landsleuten und polnischen Sprachschülern zu plaudern.

Irena Kliche sagt, im Sprachcafé habe sie schnell Anschluss und neue Freunde gefunden. Das ist nicht leicht in Berlin, schon gar nicht zu Weihnachten, wenn viele Menschen ihre Familien und Angehörige in anderen Städten oder anderen Ländern besuchen. Die Einsamkeit wird in der Hauptstadt zunehmend als gesellschaftliches und gesundheitspolitisches Phänomen betrachtet. Denn in jedem zweiten Haushalt lebt nur eine Person.

Stärkerer Familienzusammenhalt in Polen

Agata Koch leitet das Sprachcafé Polnisch seit seiner Gründung. "In Polen ist der Zusammenhalt in der Familie stärker ausgeprägt", sagt sie. Die Einsamkeit über die Festtage sei etwas weniger schlimm als in Deutschland und in einer Stadt wie Berlin.



Dass in ihrem Heimatland die Einsamen immer mitbedacht werden, ließe sich an einer weiteren Tradition veranschaulichen: Zu Weihnachten bleibt ein gedeckter Platz am Essenstisch leer; der symbolische Teller für einen Nachbarn, Verwandten oder Fremden, der zur Weihnachtszeit Anschluss an eine Familie sucht. Zudem seien im Gegensatz zu Deutschland die Kirchen an Heiligabend bis auf den letzten Platz gefüllt. "Selbst an so einem Tag ist es in Berlin oft noch laut und grell", sagt Agata Koch. "Der große Unterschied ist die Stille und die Ruhe, die in Polen vorherrscht." Doch selbst im Nachbarland nimmt die Einsamkeit in vielen Orten zu. "Nur wenige sind bereit zuzugeben, dass sie sich einsam fühlen", sagt sie. "Dazu gehört auch viel Mut."

Sendung: rbbKultur, 20.12.2019, 19:04 Uhr