Mit einer Schreckschusspistole soll ein Mann in Berlin-Marzahn an Heiligabend in Richtung dreier Kinder geschossen haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Nach den bisherigen Erkenntnissen sprach der 60-Jährige die Kinder im Alter von sieben, acht und zehn Jahren aus einem offenen Fenster seiner Wohnung in der Schorfheidestraße an und feuerte anschließend mit seiner Waffe gezielt auf sie. Eine Zeugin will außerdem beobachtet haben, wie der Mann später Schüsse in Richtung einer Schule abgab.