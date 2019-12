Nachhaltige Weihnachten - Heiligmittag mit Schrottwichteln unter der Monstera

Lecker Gänsebraten, oh Tannenbaum und alles glänzt - Weihnachten ist die verschwenderischste Zeit des Jahres. Ist es überhaupt möglich, klimafreundlich zu feiern? Ein Versuch von Vanessa Klüber, für den Sie allerdings etwas Experimentierfreude brauchen.

Klimafreundliches Weihnachten? Da kommt gleich zu Beginn ein großer Einschnitt: Streichen Sie "Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum" aus Ihrem Gesangsrepertoire und versuchen Sie es mal mit "Oh Monstera, oh Monstera", sofern Sie bereits eine solche oder andere gigantische Zimmerpflanze zu Hause haben. Um diese können Sie sich nämlich zu Weihnachten genauso gut herumgruppieren wie um eine Tanne. Jedes Jahr werden in Deutschland knapp 30 Millionen Weihnachtsbäume verkauft und nach zwei Wochen dann wieder weggeschmissen, Tendenz steigend. Die nachhaltige Alternative: Stattdessen das nutzen, was bereits da ist. So muss nicht neu produziert - beziehungsweise gefällt - werden. Nutzen Sie also Ihr Immergrün.



Wenn die Pflanzen in Ihrer Wohnung eher zu Immerbraun neigen, könnten Sie sich auch einen Weihnachtsbaum mieten, statt ihn neu zu kaufen. Doch Vorsicht bei dieser vermeintlich klimafreundlichen Alternative: Mietbäume aus der Baumschule kosten offenbar viel Geld, und rüpelhaft umgetopfte Weihnachtsbäume überleben nicht lange, sagen Experten.

Lieber soziales als ökologisches Klima verschlechtern

Mit Weihnachtsgeschenken bewegen Sie sich auf dünnem Eis – immer! Szenen wie aus Weihnachten bei den Hoppenstedts oder bei Familie Heinz Becker gehören einfach zum guten Ton bei einer Weihnachtsfeier. Deshalb spielt es eigentlich keine so große Rolle, ob Sie eine zur Verstaubung verdammte Salatschleuder aus Plastik, von Kindern in Bangladesch produzierte Socken kaufen oder aus folgenden, nachhaltigeren Varianten wählen. Die da wären: - Den Bitten Ihrer Liebsten, Ihnen dieses Jahr mal nichts zu schenken, knallhart Folge leisten - Weihnachtsgeschenke vom letzten Jahr wieder zurückschenken - Geschenke von Dritten schenken, die Sie übers Jahr bekommen haben und nicht mögen - Schrottwichteln, natürlich mit gebrauchten Gegenständen. Schauen Sie sich dafür auch einfach mal in den Straßen Neuköllns um. Dort finden Sie immer Kleidung, Spielzeuge, Bücher und viele große und kleine Möbelstücke, die jemand verschenken möchte.

Hakuna matata, kein Reisestress

Egal wie Sie es drehen und wenden, Reisen ist fast immer klimaschädlich. Und stressig obendrein! Bleiben Sie diesmal mit gutem Argument im schönen Berlin oder im schönen Brandenburg: "Schwiegerpapa, ich kann dieses Jahr leider nicht kommen, das Reisen wäre schlecht für meinen CO²-Fußabdruck." Das Argument zieht allerdings nicht, wenn Schwiegerpapa in Fuß- oder Radweite wohnt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. Und wenn Ihre Ehe dadurch gefährdet würde, dass Sie den Weihnachstbesuch absagen, ist das Ganze ebenfalls zu überdenken. Scheidungen sind sehr kostenintensiv und schlecht fürs Klima.

Romantische Briefe waren gestern. Es geht noch romantischer

Romantik und Klimaschutz - das muss kein Widerspruch sein. Welche Weihnachtspost ist also am klimafreundlichsten? - Brief - Postkarte - E-Mail - Brieftaube - Flaschenpost Die richtige Antwort: die Flaschenpost, sofern Sie eine Mehrwegflasche aus Glas verwenden, die Sie in den Kanal, die Spree oder in einen der vielen Seen werfen. Weder Tierzucht noch Strom für den PC sind dafür notwendig. Und Sie werden mit einem ganz einzigartigen Gefühl der Spannung belohnt: Wird sie jemals ankommen?



So veranstalten Sie die Party des Jahres - nachhaltig!

Auch wer zu Hause bleibt, feiert Weihnachten nicht unbedingt nachhaltig: Alle sitzen drinnen, heizen ordentlich ein, damit auch der oder die Kälteempfindlichste nicht friert, der Backofen röhrt stundenlang und zig Lichter sind angeschaltet. Heizen Sie doch mal alternativ ein. Sitzen Sie nicht einfach rum. Bewegen Sie sich, tanzen Sie, machen Karaoke oder originelle Spiele. Lassen Sie sich etwas einfallen zum Fest der Liebe! Noch besser: Spenden Sie menschliche Wärme, statt physikalische rauszuballern. Bleiben Sie gar nicht erst in der Bude, sondern gehen Sie raus und helfen Sie Bedürftigen. Das ist mal wirklich nachhaltig.

Von Packpapier über Backpapier bis hin zu Klopapier

Falls Sie sich dafür entscheiden, etwas zu schenken (siehe Punkt 2), wäre es wohl gut, die Geschenke vorher zu verpacken, damit die Überraschung größer ist. Natürlich nicht mit extra gekauftem Geschenkpapier, das versteht sich von selbst. Zeitungspapier enthält gesundheitsschädliche Druckerschwärze, außerdem erhöhen Sie mit Ihrem Kauf die Nachfrage nach Papier, was wiederum schlecht für Bäume und damit für das Klima ist. Es sei denn, Sie gehören zur alten Spezies mit Abo der MAZ, MOZ oder B.Z., und Ihr Vorrat an Papierbergen im Papiermüll ist noch groß genug. Dann können Sie damit ihr Schrottwichtel-Geschenk einrollen. Ansonsten schauen Sie sich bei sich zu Hause um. Was eignet sich, um ein Geschenk damit einzupacken? Alte Kleidung? Schuhkartons? Im Zweifel suchen Sie nach Bastelideen im Internet. Von Packpapier über Backpapier bis hin zu Klopapier gibt es zahlreiche Vorschläge.

Heiligmittag ist der neue Heiligabend

Jetzt kommen wir langsam an die Schmerzgrenze. Glühbirnen sind sehr energieintensiv. Kerzen verursachen CO², sind oft aus bösem Palmöl, für das Orang Utans sterben müssen, oder aus Paraffin, das aus Erdöl oder Braunkohle hergestellt wird, also nicht klimafreundlich. Und so viel Bienenwachs können Bienen gar nicht produzieren, wie Kerzen an Weihnachten verheizt werden. LED sind eine umweltfreundliche Alternative, noch umweltfreundlicher als Halogen-Lampen. Jedoch müssen für künstliche Lichter auch immer Rohstoffe gefördert werden, die es meistens nicht in Berlin und Brandenburg gibt. Wie wäre es also, wenn Sie feiern, solange es noch hell ist? Heiligmittag ist der neue Heiligabend! Mal mutig sein und mit Traditionen brechen. Und weil Sie so nachhaltig leben, brauchen Sie gar keine Beleuchtung, weil Sie vor Freude strahlen.

Vegane Gans oder regionale Sorten

Es gibt das gesamte Jahr über viele Tipps, wie man sich umweltfreundlich und nachhaltig ernähren kann. Es würde diesen Beitrag sprengen, das alles herauszukramen. Aber eines soll genannt werden: Die "vegane Gans" aus Seitan. Marinierter Seitan aus einem der vielen China-Läden in Berlin ist in Konsistenz, Würzung, Marinade, und Zubereitung Geflügel sehr sehr ähnlich. Die Autorin ist Omnivorin [Allesfresserin, d.Red.] und gibt ihr Ehrenwort. Will man an Weihnachten aber wirklich etwas essen, das vegane Gans, fleischlose Wurst oder vegetarischer Mettigel heißt? Und wäre die Variante Sojaprodukt von Monokulturfarmen von ganz weit weg überhaupt nachhaltig? Wenn Sie das Thema richtig ernstnehmen wollen, verzichten Sie auch auf Südfrüchte wie Orangen und Clementinen, auf Pistazien, Walnüsse und alle anderen von weit her angereisten Lebensmittel. Was bleibt noch übrig? Schauen Sie in den regionalen Saisonkalender. Machen Sie was mit Champignons, Rüben, Pastinaken, Schwarzwurzeln, Kohl, Äpfeln und Birnen – und dem Eingemachten aus dem Sommer, für das möglichst keine Tiere ums Leben gekommen sind. Es gibt Algorithmen im Internet, die Ihnen Rezepte ausspucken, wenn Sie Ihre regionalen und saisonalen Zutaten eintippen. Rotkohleintopf mit Steckrübe. Oder Kartoffel-Möhren-Blumenkohl-Apfel-Hafer-Brei. Guten Appetit!