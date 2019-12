Bild: dpa/Patrick Pleul

Postamt in Himmelpfort - Weihnachtsmann freut sich über 260.000 Wunschzettel

20.12.19 | 12:49

In der einzigen Weihnachtspostfiliale Ostdeutschlands im brandenburgischen Himmelpfort (Oberhavel) sind inzwischen rund 261.000 Wunschzettel eingetroffen. Rund 13.600 davon kämen aus dem Ausland, teilte die Deutsche Post am Freitag in Berlin mit. Himmelpfort sei damit weiter die bundesweit größte der sieben Weihnachtspostfilialen in Deutschland.

Zu den schönsten Briefen an den Weihnachtsmann gehöre die Post eines Jungen aus Heidesee, der sich wünsche, dass es dieses Jahr schneit, damit er im Schnee spielen kann, hieß es. Der mit 21 Metern längste Wunschzettel sei von einer Kita in Hohen Neuendorf gebastelt worden. Darauf hätten 64 Kinder ihre Weihnachtswünsche gemalt.

Viele Wunschzettel aus Taiwan

Neben Kindern aus Deutschland schrieben Kids aus 64 weiteren Ländern an den Weihnachtsmann in Himmelpfort. Die meisten Wunschzettel kamen aus Taiwan, gefolgt von Polen und China. Auf den Plätzen vier bis acht liegen die Briefe aus Russland, der Schweiz, Italien, Litauen und den USA. Der Brief mit der weitesten Reise nach Himmelpfort trudelte in diesem Jahr aus Neuseeland ein.

Auf der Wunsch-Hitliste der jüngeren Kinder stehe vor allem klassisches Spielzeug wie Puppen, Feuerwehr- und Polizeiautos sowie Bausteine, hieß es. Die etwas älteren Kinder wünschten sich besonders oft Smartphones und Tablet-Computer.

Wolf, hexen und Rentiere streicheln

Auch Wünsche wie Frieden auf der Welt und Gesundheit für die Familie wurden an den Weihnachtsmann gerichtet. Ein Junge wünschte sich einen Wolf, ein Mädchen schrieb, sie hoffe die Rentiere des Weihnachtsmannes streicheln zu können. Und ein anderes Mädchen teilte den Wunsch mit: Sie wolle gerne hexen können.

Der Weihnachtsmann und seine 20 Helfer beantworten seit Mitte November Wunschzettel von Kindern - auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und in Blindenschrift. Im Vorjahr gingen rund 277.000 Briefe in Himmelpfort ein.



Wer noch vor Weihnachten eine Antwort vom Weihnachtsmann aus Himmelpfort bekommen möchte, ist leider schon zu spät. Am vergangenen dritten Adventwochenende wurden die letzten Briefe bearbeitet, deren Antworten noch rechtzeitig zugestellt werden können.