Wie die BSR am Freitag mitteilte, fahren Mitarbeiter des Unternehmens jeden Stadtteil in diesem Zeitraum zwei Mal ab und nehmen die Bäume mit, die am Straßenrand abgelegt werden. Wichtig sei, dass die Bäume abgeschmückt, unverpackt, unzerkleinert und gut sichtbar seien.



Die BSR sammelt nach eigenen Angaben pro Jahr rund 350.000 Weihnachtsbäume ein. Daraus werde in Biomasse-Kraftwerken die Jahresmenge an Strom und Wärme für 500 Haushalte erzeugt.