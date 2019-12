Weihnachtswetter in Berlin & Brandenburg

Das Weihnachtswetter wird so, wie es in den vergangenen Jahren meistens war: zu warm, wolkig und windig. Wirklich alles spricht gegen weiße Weihnachten, fasst der Meteorologe zusammen. Da hilft wohl nur die Aussicht auf stimmungsaufhellende Fleischtöpfe.

Das typische Weihnachtswetter der vergangenen Jahre wird sich in Berlin und Brandenburg auch in diesem Jahr wieder pünktlich zum Fest einstellen. Die bisherigen Vorhersagen gehen von milden fünf bis sieben Grad aus, bei vielen Wolken, gelegentlichem Regen und Wind.

So wird das Wetter in Berlin und Brandenburg

Das derzeitige Wetter sei insgesamt, führt Büttner aus, wie schon seit Ende September, von westlichen Strömungen bestimmt. Diese führten zu den aktuellen milden Temperaturen und regnerischem und windigem Wetter und auch dafür, dass die Nächte mit großer Wahrscheinlichkeit frostfrei bleiben würden. Der Meteorologe weist daraufhin, dass diese Wetterlage auch dafür gesorgt habe, dass die zuvor äußerst niedrige Niederschlagsbilanz in beispielsweise im nordwestlichen Brandenburg inzwischen "fast ausgeglichen" sei.

Es sei zwar vom Ärmelkanal kommend ein Tief Richtung Deutschland unterwegs, doch das treffe in den Weihnachtstagen eher auf Süddeutschland. Dort könne es dann durchaus zu Schneefall kommen in höheren Lagen. Doch mit einer geschlossene Schneedecke sei nicht einmal dort zu rechnen.

Wie es nach Weihnachten weitergeht, ist noch nicht wirklich absehbar. Es gäbe derzeit zwei Berechnungen, so der Meteorologe, die noch alles offen lassen. Die eine sagt, alles bleibt, wie es derzeit ist – also deutlich zu warm (normal wären für Ende Dezember Temperaturen um 3 Grad). Die andere deutet an, der Winter nahe und es könne kälter werden.

Zuletzt schneite es in Berlin und Brandenburg 2010 am späten Heiligabend. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags waren mehr als 30 Zentimeter Neuschnee gefallen.