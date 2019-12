Bild: imago-images

Zwischen den Jahren - Wo Berlin zur Ruhe kommt - und wo nicht

21.12.19 | 08:39 Uhr

Zwischen Weihnachten und Silvester wird Berlin eine andere Stadt. Viele Zugezogene sind weg, der Hauptstadttourismus flaut ab. Doch lässt sich der verringerte Pulsschlag der Stadt auch mit Zahlen belegen? Von Haluka Maier-Borst und Jenny Gebske



Es gibt eine Seite von Berlin, die die meisten Zugezogenen nur vom Hörensagen kennen. Eine Seite, wo Ruhe herrscht. Wo es nicht hektisch ist. Wo vielleicht sogar so etwas wie Ordnung zu finden ist. Es geht um Berlin rundum Weihnachten und Silvester – wenn der Puls der Stadt sich ändert. Eben weil viele Zugezogene für die Feiertage an die Orte zurückkehren, an denen sie aufgewachsen sind. Und weil Touristen nicht unbedingt über Weihnachten in der Hauptstadt sein wollen. Es herrscht in Teilen der Stadt regelrecht tote Hose - und besonders schön ist das am Konzertbetrieb zu sehen.

Klicken Sie auf Play und sehen Sie, wie Berlins Konzertszene zur Ruhe kommt

Jeder gelbe Punkt steht für ein Konzert am jeweiligen Tag

Gerade einmal zwei Konzerte wird es gemäß der Ticketsuche von berlin.de am 24.12. geben. Und das in der ganzen Stadt. Natürlich ist davon auszugehen, dass es noch ein paar Konzerte mehr gibt. So finden sich zum Beispiel auf der Seite von Prinz drei Konzerte am 24.12. und beim Tip immerhin sieben. Doch verglichen mit der Konzertanzahl an anderen Dezembertagen deutet alles daraufhin, dass die Musikszene an Heiligabend tatsächlich piano macht. Oder zumindest an Orten auftritt, die auf keiner Webseite stehen.



Wie Feiertage die Hauptstadt leeren

Auch an anderer Stelle wird man voraussichtlich sehen, dass die Stadt ruhiger wird. So gibt es traditionell rundum Weihnachten ein Tief im Wasserverbrauch. Vergangenes Jahr ging der Verbrauch an Weihnachten um fast 20 Prozent zurück. Ein ähnliches Muster sieht man sonst nur an einem anderen christlichen Feiertag im sonst nicht gerade kirchlich geprägten Berlin: Ostern.

Auf den Straßen wird die Veränderung wohl auch zu bemerken sein. Zwar hält nicht jeder Bezirk eine Statistik dazu bereit, wie viele "Knöllchen" über die Feiertage von wie vielen Mitarbeitern verteilt werden. Für die Bezirke Lichtenberg, Tempelhof und Neukölln lässt sich aber sagen, dass vergangenes Jahr kurz nach Weihnachten die Zahl der Knöllchen unter dem Normalwert lag. Und das selbst wenn man beachtet, dass weniger Ordnungsbeamte im Dienst waren. Ob das nun daran liegt, dass die Menschen kurz nach der Bescherung besser parken oder die Beamten im Dienst Engelsgüte zeigen, lässt sich an dieser Stelle nicht klären.

Es gibt aber auch zwei Orte, die rund um Weihnachten wuselig bleiben und es noch mehr werden: der Tierpark und der Zoo. Vergangenes Jahr stieg bei beiden der Ticketverkauf vom 24.12. bis zum 30.12. rapide an und war auf einem Niveau, das deutlich über dem Schnitt der Monate Dezember und Januar lag.

Ähnlich hohe Ticketverkäufe konnten beide Einrichtungen nur Ende Januar verbuchen, als an einem warmen Wochenende der Winter in Berlin kurz Pause machte. Und so steht auch dieses Jahr den Affen, Löwen und Elefanten wohl wieder ein Besucherandrang zwischen Weihnachten und Neujahr bevor. Aber vielleicht ist das ja auch eine gute Zusammenfassung für die Stadt: Echte Berliner fühlen sich vor allem unter wilden Tieren wohl.