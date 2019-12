In Berlin-Neukölln wurde bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ein Mensch schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. Das teilte die Feuerwehr am Samstagmorgen auf Twitter mit. Demnach sind vier weitere Bewohner des Hauses in Betreuung. Zuvor war von mehreren Verletzten die Rede.

Eine der Wohnungen brannte am Samstagmorgen in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Es waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. Derzeit gebe es noch Nachlöscharbeiten.