Ein Adventskranz hat offenbar einen Wohnungsbrand in Berlin-Neukölln ausgelöst, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Er kam in eine Spezialklinik, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Vermutlich habe das Feuer am Mittwochabend von dem Adventsgesteck auf Möbel übergegriffen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Straße sei stark in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es. Acht weitere Mieter seien in Sicherheit gebracht worden.

Die Arbeit der Feuerwehr wurde durch Schuttcontainer behindert, wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte. Die Fahrzeuge hätten deswegen die Feuerwehrzufahrt nicht benutzen können.