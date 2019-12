Audio: Inforadio | 24.12.2019 | Matthias Bartsch | Symbolbild: | Bild: imago-images

Reportage | Wohnungslose Familie - "Als Mama zerreißt es mir mein Herz"

24.12.19 | 09:30 Uhr

Krankheit, Mietschulden, Zwangsräumung: Seit zwei Monaten leben der achtjährige Deniz, seine Mutter und Großmutter in einer Notunterkunft in Berlin-Neukölln. Sie haben gehofft, bis Weihnachten eine Wohnung zu haben. Von Matthias Bartsch

"Was ich am meisten vermisse? Ein eigenes Badezimmer. Eine eigene Toilette und eine eigene Küche, wo ich sagen kann: Das ist unseres." Petra Pooch sitzt mit ihrem 8-jährigen Sohn Deniz und ihrer Mutter Cordula in ihrem Zimmer in der Teupe, einer Unterkunft für wohnungslose Familien in der Teupitzer Straße in Berlin-Neukölln. Der 21 Quadratmeter große Raum ist karg eingerichtet: ein Tisch und drei Stühle, drei Betten, ein Schrank und ein Kühlschrank, an der Decke eine Neonlampe. Auch die Adventskalender auf dem Fensterbrett wirken etwas verloren.

Bad und Küche auf der Etage teilen sich die drei mit anderen Familien, anerkannten Flüchtlingen aus afrikanischen Ländern und EU-Bürgern aus osteuropäischen Staaten. Seit zwei Monaten lebt Petra Pooch mit ihrer Familie in der Teupe. Davor hat die gelernte Fachverkäuferin für Bäckerei und Konditorei in Moabit gewohnt – gemeinsam mit ihrer Mutter in deren Wohnung.

Krankheit, Mietschulden - Zwangsvollstreckung!

Mutter Cordula hat gut 30 Jahre lang als Pflegerin im Krankenhaus gearbeitet, ein Knochenjob in der Geriatrie. Irgendwann haben die Knie nicht mehr mitgemacht. Erst musste das eine Knie operiert werden, dann das andere. Dann lief das Krankengeld aus. Für die Anschluss-Heilbehandlung musste sie beim Arbeitgeber, bei der Krankenkasse und dem Rententräger Anträge stellen. Die Bearbeitung zog sich hin, sagt Petra Pooch: "Ich habe überall angerufen, habe Druck gemacht. Wir waren auf das Geld angewiesen, man hat seine laufenden Kosten zu zahlen: Miete, Strom, was halt alles anfällt. Und so sind Mietschulden zustande gekommen, und das nicht wenig: Das waren fast 3.000 Euro."



Sie selbst bezog damals Hartz IV. Als die Räumungsklage im April vor Gericht ging, hatte sie zwar wieder eine Anstellung. Aber ihr Einkommen reichte nicht, um die Schulden innerhalb der vorgegebenen Frist zu begleichen: "Wir hatten Zeit bis Ende Juli 2019 und haben aber erst einen Monat später, August 2019, den Rest bezahlt. Und dann kam Post, ein gelber Brief: Zum 19. September 2019 um 10 Uhr sollen wir die Wohnung räumen. Zwangsvollstreckung."

"Mit so was rechnet man ja nicht"

An diesen Tag können sich Tochter und Mutter noch gut erinnern. "Für mich war es sehr peinlich. So etwas hat man ja noch nie erlebt, mit so was rechnet man ja nicht", sagt Petra Pooch. "Der Schlüsseldienst war dabei und der Chef der Firma, wo die Möbel eingelagert werden, und dann noch Entrümpler, genau." "Ja, ist 'ne schlimme Situation", Cordula Pooch. Zunächst kamen die beiden Frauen und Deniz bei Bekannten unter. Doch die Situation dort wurde bald unerträglich. So landeten sie in einer Notunterkunft für Familien in Kreuzberg, die sie nach kurzer Zeit an die Teupe weitervermittelte. "Jetzt sind wir hier in einer Unterkunft, was für mich schockierend ist. Ein Zimmer, na ja, dann hat man ne Kaffeemaschine – und für ein achtjähriges Kind is det ne ganz schlimme Situation."

Die Teupe www.imago-images.de Das Erstaufnahmeheim "Die Teupe" in Berlin-Neukölln nimmt wohnungslose Einzelpersonen und Familien auf. Neben dem Unterbringungsangebot werden die Betroffenen durch ein Team aus neun Sozialarbeiterinnen, einer Psychologin und einer Erzieherin ergänzt. Ziel ist es, die Menschen zeitnah in eigenen Wohnraum oder geeignete weiterführende Hilfen zu vermitteln.

Die Teupe ist eine Einrichtung der GEBEWO, der Gesellschaft zur Betreuung Wohnungsloser. Menschen, die hier leben, wurden von Behörden überwiesen, weil sie sich nach dem ASOG, dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlins, in einer Notlage befinden. Das gilt für Einzelpersonen, aber in wachsendem Maße auch für Familien. Deswegen gehört zur Teupe auch jenes Familienhaus, in dem zur Zeit Familie Pooch lebt.

Im Familienbereich leben im Schnitt 40 Kinder

Der Familienbereich mit seinen 25 Zimmern bietet Platz für 86 Menschen. Geleitet wird er von Sozialarbeiterin Linda Kauzcor. "Die Familien, die bei uns untergebracht werden, kommen quasi aus der ganzen Welt. Es gibt kulturelle Unterschiede, die es manchmal schwierig machen, so eng aufeinander zu leben – vor allem, was verschiedene Vorstellungen über Aufsichtspflicht bei den Kindern angeht, oder wann die Kinder schlafen sollen", sagt sie. Im Schnitt ist der Familienbereich mit 40 Kindern unterschiedlicher Altersgruppen belegt. Das könne natürlich auch mal laut werden. "Aber in den acht Jahren, die ich hier bin, habe ich selten ganz große Konflikte zwischen den Familien erlebt."

"Es gibt Familien, die weinend hier stehen"

Ein Drittel der Familien, die zurzeit in der Teupe leben, stammt aus Deutschland, ein Drittel aus anderen EU-Staaten. Ein weiteres Drittel sind anerkannte Flüchtlinge, die auf dem Berliner Wohnungsmarkt keine Wohnung finden. Bei manchen dominiert die Freude, endlich ein Dach über dem Kopf zu haben, bei anderen die Scham. "Ich hatte hier mal eine Familie mit einem Jungen, der hat angefangen zu weinen vor Freude, weil er das erste Mal in seinem Leben ein eigenes Bett hatte. Das ist die eine Seite der Skala. Es gibt aber auch Familien, die sozial absteigen, aus welchen Gründen auch immer, die dann weinend hier stehen, weil sie es sich nicht vorstellen können, in einer Einrichtung wie unserer zu leben."

Für Petra Pooch und ihre Mutter ist die Teupe ein klarer Abstieg. Sie fühlen sich hier kaum zuhause und verbringen viel Zeit außerhalb. Auch deswegen bringen sie Deniz jeden Morgen gemeinsam zur Schule nach Moabit und holen ihn später auch wieder zusammen ab. Die Fahrt dauert jeweils eine gute Stunde. Aber es war ihnen wichtig, dass Deniz in der alten Schule bleibt. Das findet auch die Leiterin der Moabiter Grundschule, Undine Zeibig. Für ein Kind sei es immer schwierig, wenn die Familie umzieht und es die vertraute Umgebung verliert. "Bei Deniz kam noch hinzu, dass er in ein – ich sag mal – für ihn katastrophales Wohnumfeld gezogen ist." Die Lehrerin ist froh, dass Familie Pooch die Situation nicht verheimlicht, sondern offen mit der Schule darüber gesprochen hat. Man habe empfohlen, dass Deniz möglichst lange in der Schule bleibt - bis 16 Uhr ist er noch im Hort, bei seinen Freunden. So könne er zumindest diesen Teil seines Alltags als normal erleben. Während Deniz in der Schule ist, gehen Mutter und Großmutter einkaufen, zum Jobcenter oder haken beim Wohnungsamt wegen des WBS, des Wohnberechtigungsscheins, nach.

"Als Mama zerreißt es mir mein Herz."

Zur Weihnachtszeit in der Notunterkunft zu sein, ist besonders schwierig, räumt Sozialarbeiterin Linda Kauzcor ein. "Viele Familien hoffen, bis Weihnachten eine eigene Wohnung zu haben. Es ist ein Zeitpunkt, zu dem man ungern hier ist. Man darf hier keine Kerzen anzünden, aus Brandschutzgründen. Es ist schwierig mit dem Weihnachtsbaum, und es ist ja auch eng in den Zimmern." Weihnachten sei bei ihnen immer schön gefeiert worden, das ginge jetzt nicht, sagt Petra Pooch. "Als Mama zerreißt es mir mein Herz."

Natürlich würde sie Weihnachten gern in einer eigenen Wohnung verbringen – ohne die erzwungene Nähe zu den anderen, oft sehr fremden Familien auf der Etage. Doch es ist ihr auch klar, dass sie nicht als Einzige in einer schwierigen Situation sind. Manche Bewohner sprechen kaum Deutsch, und sie hat schon häufiger beim Arzt angerufen, wenn eine der Mütter mit einem kranken Kind zu ihr kam. Einmal ist sie auch mitgefahren ins Krankenhaus. Eine gewisse Hilfsbereitschaft ist für sie selbstverständlich.

Und sie ist froh, dass sie selbst Hilfe erhält – manchmal auch ganz unverhofft. Bei der Weihnachtsfeier in der Teupe saß sie direkt neben einer Edeka-Filialleiterin. Der Lebensmittelhändler hatte die Feier gesponsert, die beiden Frauen kamen ins Gespräch. "Das war echt Glück gewesen, Schicksal. Denn nicht nur mein Kind hat ein Geschenk bekommen, sondern auch ich: Sobald wir eine Wohnung haben, kann ich jederzeit bei Edeka arbeiten, die nehmen mich sofort auf."

"Es ist momentan wie 'ne Achterbahn – rauf, runter"

Die Euphorie ist Petra Pooch anzumerken, wenn sie von der Begegnung spricht. Genauso wie die Freude darüber, dass ihr Ex-Mann und Vater von Deniz sie bei der Wohnungssuche unterstützt. "Es ist momentan wie 'ne Achterbahn – rauf, runter", sagt Petra Pooch. "Ich schmink mich wieder, nach langer Zeit, weil es einem einfach auch besser geht. Der WBS ist da und jetzt kann man endlich loslegen." Doch wenn es auch etwas dauern kann, bis sie eine eigene Wohnung hat, eines hat sich für die 34-Jährige deutlich gewandelt: Ihr Bild von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit. "Man denkt immer, Obdachlose sind die mit der Bierflasche oder die rumbetteln. Aber jetzt sehe ich das komplett anders."

