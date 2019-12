Die Berliner Bäderbetriebe öffnen auch am Dienstag (Heiligabend) und an den Weihnachtsfeiertagen viele Schwimmbäder.



An den Tagen bis Neujahr können insgesamt 20 Schwimmhallen in Berlin genutzt werden, wie die Bäderbetriebe auf ihrer Internetseite ankündigen [berlinerbaeder.de]. An allen Tagen dabei sind demnach das Stadtbad Schöneberg und das Stadtbad Lankwitz.



Die meisten Bäder öffnen an den Feiertagen früh morgens und schließen am Nachmittag. Nur Neujahr öffnen fast alle erst am Mittag. Die Eintrittspreise sind an allen Tagen unverändert.