An einem unbeschrankten Bahnübergang in Golzow nahe Eberswalde (Barnim) hat sich am Mittwochmittag ein Zugunglück ereignet. Ein Zug der Schorfheidebahn kollidierte mit einem Traktor, der Strohballen transportierte. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen verletzt.

Die Niederbarnimer Eisenbahn wird voraussichtlich bis zum Betriebsschluss zwischen Eberswalde und Joachimsthal Schienenersatzverkehr betreiben. Betroffen ist die Verbindnung Eberswalde-Templin. Zu der Unfallursache gibt es bisher noch keine genauen Angaben.

Sendung: rbb, 18.12.2019