Eine Frau ist an einem Ampelüberweg in Berlin-Charlottenburg von einem Auto erfasst und getötet worden. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Autofahrer bei Rot.

Bei einem Unfall an der Schlossbrücke in Berlin-Charlottenburg ist am Mittwochnachmittag eine Frau tödlich verletzt worden. Sie wurde an einer Ampel von einem Auto erfasst, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Wie Polizeisprecher Martin Halweg am Donnerstagmorgen dem rbb sagte, ist der Autofahrer nach ersten Ermittlungen bei Rot gefahren. Die Frau war mit einem Fahrrad unterwegs - ob sie es schob oder fuhr, war zunächst nicht bekannt.

Laut Halweg wurde zunächst noch versucht, die Frau zu reanimieren. Details zu dem Unfall sowie den Beteiligten nannte die Polizei zunächst nicht.