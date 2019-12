Zwei Verletzte bei Brand in einem Mehrfamilienhaus

Unglück in Werder/Havel

In einem Mehrfamilienhaus in Werder/Havel (Potsdam-Mittelmark) ist in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden zwei Bewohner leicht verletzt; sie mussten nach Rauchgasvergiftungen ambulant behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Feuerwehr konnte die Flammen im Keller des Hauses schnell löschen. Dort war ein abgestelltes Sofa aus unbekannter Ursache in Brand geraten.



Dennoch sei das Haus vorläufig unbewohnbar, sagte eine Polizei-Sprecherin. Der Eigentümer bemüht sich den Angaben zufolge, die 35 Bewohner des fünfstöckigen Hauses zu Weihnachten woanders unterzubringen.