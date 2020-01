43 Mal am Tag fahren die Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr in Pflegeheime zum Noteinsatz – und das häufig nur, weil eine Pflegekraft alleine überfordert ist. Jetzt schlägt die Feuerwehr Alarm. Von Anja Herr und Vanessa Klüber

Zwei Mal pro Schicht fährt Eric Menzlow in ein stationäres Pflegeheim, schätzt der Notfallsanitäter. Insgesamt wurde die Berliner Feuerwehr nach eigenen Angaben 15.675 Mal zwischen September 2018 und August 2019 zu solchen Einsätzen gerufen. Das sind im Durchschnitt 43 Einsätze pro Tag im Pflegeheim. Diese Daten hat die Feuerwehrs erstmals überhaupt ausgewertet, weil das Problem überhand nimmt. "Der Klassiker ist: Wir werden gerufen, weil der Patient aus dem Bett gefallen ist. Er hat keine Beschwerden, er schafft es nur aus eigener Kraft nicht wieder aufzustehen", weil nur eine Pflegekraft im Dienst sei, sagt Menzlow. "Die schafft es alleine nicht, einen älteren Menschen mit 100 Kilogramm zurück ins Bett zu heben." In ihrer Not rufen viele Pflegekräfte die 112, weil sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen.

Oft seien die Pflegekräfte aber auch schlicht überfordert, weil sie einfach zu viele Bewohner haben, um die sie sich gleichzeitig kümmern müssten, sagt Menzlow. "Dann kommen an einem Tag drei Neuzugänge, aber sie hat noch 20 andere zu betreuen. Da muss sie denjenigen, dem es am schlechtesten geht, über die Feuerwehr ins Krankenhaus abschieben."

- Pflegeheime mit bis zu 25 Mal so vielen Einsätzen pro Person wie in der Berliner Allgemeinbevölkerung

Die Berliner Heimaufsicht kontrolliert auch die Personalausstattung in den Pflegeheimen. Die Ergebnisse passen nicht zu den Schilderungen der Berliner Feuerwehr. Denn 2018 hat die Heimaufsicht im Bereich Personal lediglich sieben Mal einen Mangel festgestellt. Dieser sei nach einer Mängelberatung beseitigt worden. So steht es im Tätigkeitsbericht der Heimaufsicht des Landesamts für Gesundheit und Soziales 2018. Für 2019 liegen noch keine Zahlen vor. Jedes Bundesland hat einen Betreuungsschlüssel. Der schreibt fest, wie viele Fachkräfte für wie viele Bewohner da sein müssen, gestaffelt nach den fünf Pflegegraden.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr wollen in einer Arbeitsgruppe nun erarbeiten, wie sie Pflegeheime unterstützen können, damit sie nicht den Notruf wählen, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Man werde aber "im Extremfall auch darauf hinweisen, dass es Missstände gibt, die aus unserer Sicht so nicht sein dürfen", so der ärztliche Leiter. Man werde sich dann an die Heimaufsicht oder den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) wenden.

Sicherlich, da sind sich die Rettungskräfte einig, gibt es einige Pflegeheime, die ihre Sache gut machen - und man habe hohe Achtung vor den Pflegekräften. Eric Menzlow hofft dennoch, dass es noch eine Weile dauert, bis er selbst in ein Pflegeheim muss.