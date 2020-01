Sebastian T. Berlin Dienstag, 21.01.2020 | 16:24 Uhr

Steffen, das mit dem Kiolaiviertel wollte ich auch schon anmerken, ist inzwischen aber korrigiert. Ansonsten muss ich Sie allerdings enttäuschen: Die Formulierung, wonach die Gebäude evakuiert werden, ist vollkommen richtig. Wenn Sie mal versuchen, einen Menschen zu evakuieren, also alles rausnehmen, was sich in dem Menschen befindet, so dass im Menschen ein Vakuum herrscht, dann ist der Mensch nicht mehr lebensfähig.



Ich bin ja hochzufrieden, dass sich inzwischen beim rbb die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Gebäude und nicht Menschen evakuiert werden, von daher machen Sie die armen Leute bitte nicht irre, indem Sie das Gegenteil behaupten.