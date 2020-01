Der Berliner Unternehmer kennt sich mit der Not der deutschen Senioren aus. Artur Maszejs Mutter leitet ein Pflegeheim in Berlin, seine Frau arbeitet bei einem ambulanten Pflegedienst. Er selbst hat jahrelang Immobilien für seniorengerechtes Wohnen vermittelt. Dass er einmal selbst zum Bauherrn würde, hat er trotzdem nicht gedacht. "Alles begann mit einem Scherz im Büro. Irgendwann sagte eine Kollegin, warum bauen wir nicht selbst?", erzählt er.

Maszej sieht sich Grundstücke in Deutschland an, besucht rund hundert Pflegeheime in ganz Deutschland, um am Ende festzustellen: alles zu teuer. "Ich hätte in Großziethen bauen können, doch die 100 Quadratmeter großen Bungalows hätten am Ende jeweils eine halbe Million Euro gekostet."

Also geht er über die Grenze nach Polen. Auf einem gut 5 Hektar großen, vom Wald umgebenen Grundstück in Krzeszyce, 30 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt, baut er nun ein ganzes Dorf. Eine Seniorenresidenz aus acht Bungalows, 39 Apartments, mit einem Restaurant, Schwimmbad, Freizeit-Unterkünften und einer Betreuungsstation. Außerdem soll ein Pflegeheim mit 44 Betten und ein Demenzdorf für 15 Personen entstehen – das alles soll bereits in wenigen Jahren fertig sein.

Ein 100 Quadratmeter großer, seniorengerechter Bungalow in seiner Seniorenresidenz kostet 200.000 Euro – inklusive Solaranlage, Stellplatz, Bad und Einbauküche. Ein 1-Zimmer-Appartment mit Balkon gibt es bereits für 64.000 Euro.