In laufenden Jahr sind bereits fünf Radfahrer in Berlin bei Unfällen im Straßenverkehr tödlich verletzt worden (zum Vergleich: 2019 starben insgesamt sechs Radfahrer im Berliner Straßenverkehr), drei davon verursacht durch einen rechtsabbiegenden Lastwagen oder Bus.

Radfahren in Berlin bleibt weiterhin gefährlich, sagt Ragnhild Soerensen von Changing Cities. Der Radfahrerverein hatte beim Entwurf des Berliner Mobilitätsgesetz mitgewirkt und fordert bis 2030 deutlich sicherere Radwege, vor allem auf den 1.600 Kilometer Hauptstraße. Maßstab müssten 10-Jährige sein, die sich sicher im Verkehr bewegen können müssten. Bislang sei deutlich zu wenig geschehen, es fehle auch an verbindlichen Fristen und Bauvorhaben. "Wir freuen uns über jeden, der freiwillig in einen Abbiegeassistenten investiert. Das ist sicherer für alle. Etwa die Hälfte der Unfälle mit abbiegenden Lkw könnte so verhindert werden, das zeigt die Verkehrsforschung schon seit Jahrzehnten."

Nur etwa die Hälfte der etwa 3.900 Lastwagen in Berlin ohne Abbiegeassistenten könnten mit dem zukünftigen Landesförderprogramm nachgerüstet werden. Bis dahin können Radfahrer nur auf die Großzügigkeit privater Unternehmen hoffen, und vor allem selbst besonders vorsichtig fahren. Denn das Pochen auf die eigene Vorfahrt hilft bei einem Lkw-Unfall erfahrungsgemäß nicht weiter.