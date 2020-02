rbb-24-nutzer Berlin Freitag, 07.02.2020 | 11:54 Uhr

Feindlichkeit gegenüber Wohnungslosen und pauschale Zuschreibungen sehen in etwa so aus wie bei Ihnen. Auch widerspricht Ihr Rechtsverständnis geltendem Recht: Ansprüche gibt es für alle(!) Wohnungslosen, ob direkt durch den Bezirk oder seine Träger wie LAGESO oder Jugendamt etc. Das Absprechen von Rechtsansprüchen meint grds. bei Notlagen wie Wohnungslosigkeit Sozialdarwinismus im erweiterten Sinne - rechtsextreme Ideologie. An einer quanitativen Studie nicht teilnehmen zu wollen, entlässt den Staat nicht aus seiner Pflicht, sich zu kümmern.



Bei der Zählung stellt sich bei der Darstellung, "[ein] Drittel der befragten Obdachlosen [gab] Auskunft", die Frage, inwieweit berücksichtigt wurde, dass Betroffene nicht gezählt werden wollten. Entweder oder. Hier wird von der Beobachtung der Ablehhnung der standardisierten Befragung auf Wohungslosigkeit geschlossen und desweiteren entgegen anderer, "solidarischer", Behauptungen die Berücksichtigung der Nichtmitwirkung ignoriert.