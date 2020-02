Bahnen halten am Wochenende nicht am Potsdamer Hauptbahnhof

In Potsdam muss die Brücke an der Nuthestraße abgerissen werden - es ist eines der größten Bauprojekte des Landes. Die Folge: Am Wochenende fahren S-Bahnen und Regios aus Berlin kommend den Hauptbahnhof nicht an.