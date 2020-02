Weil er mit einer Waffe in die Luft geschossen hat und das in einem Whatsapp-Video zu sehen war, hat ein Elfjähriger aus Berlin kurz darauf Besuch vom Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei erhalten.

Die Spezialkräfte gingen demnach am Donnerstagnachmittag einem Tipp nach: Jemand hatte die Polizei auf das in einer Whatsapp-Gruppe hochgeladene Video aufmerksam gemacht. Die SEK-Kräfte klingelten an der Wohnung der Familie in der Wollankstraße in Gesundbrunnen und gaben sich als Beamte zu erkennen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin habe jemand ein Fenster geöffnet und die schwarze Schreckschusswaffe hinausgeworfen.