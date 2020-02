Ein Berliner Polizist soll einen Kollegen mit seiner Dienstpistole bedroht haben. Der Vorfall geschah am Donnerstagvormittag in einem Umkleideraum der Polizei in Mitte, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Ob es sich um einen Scherz oder Ernst handelte, war zunächst unklar.



Der bedrohte Polizist, der zu einer Einsatzhundertschaft gehört, berichtete demnach seinen Vorgesetzten, er sei in den Umkleideraum gekommen, als der Kollege plötzlich aus zwei bis drei Metern Entfernung mit der Waffe auf seinen Oberkörper gezielt habe. Er sei dann aus dem Raum gelaufen. Der Kollege musste seine Pistole und die Munition abgeben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Bedrohung.