Don Camillo Berlin Freitag, 28.02.2020 | 14:47 Uhr

Sagen wir es mal so: Wenn jemand einen Fuchs als Aufsicht für seine Hühner einsetzt und dieser Fuchs frisst dann einige davon, wer ist dann Schuld am Tod der Hühner? Die Ganoven gehören bei erwiesener Schuld natürlich in den Knast, aber es gibt da noch weitere Schuldige. Ähnliche Zustände so auch in Dresden, im Grünen Gewölbe!