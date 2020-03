Auch Erwachsene müssen sich teilweise impfen lassen oder nachweisen, dass sie immun gegen die Masern sind, etwa, wenn sie als Lehrer, Erzieher oder in der Pflege arbeiten.

Ab März wird es eine Masern-Impfpflicht geben. Bevor ein Kind in Kita oder Schule kommt, müssen die Eltern nachweisen, dass es gegen die Masern geimpft ist. Eltern von Kindern, die schon in eine Kita oder eine Schule gehen, müssen den Nachweis bis 31. Juli 2021 erbringen. Bei Verstößen drohen bis zu 2.500 Euro Bußgeld.

Chronisch Kranke können unter bestimmten Bedingungen ab März eine sogenannte Wiederholungsverordnung bekommen. Mit diesem Rezept kann das gleiche Medikament in der Apotheke bis zu vier Mal ausgegeben werden - und die Patienten müssen nicht ständig zum Arzt.

Die Benutzung sogenannter Blitzer-Apps, also Smartphone-Apps, die Autofahrer vor Blitzern warnen, ist nun "ausdrücklich" verboten. Eine entsprechende Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) wurde Mitte Februar verabschiedet. Für die Verwendung solcher Blitzer-Apps kann ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro verhängt werden, auch ein Punkt in Flensburg droht.