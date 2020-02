Besorgter K Freitag, 28.02.2020 | 06:58 Uhr

Ich werde das Gefühl nicht los, das wir hier in Deutschland es immer wieder schaffen aus jeder Sache ein Problem zu machen. Wer nicht geimpft ist erhält zunächst einen freundlichen Hinweis mit einer Fristsetzung. Ist diese verstrichen erhält die Person keinen Zugang mehr zu der Einrichtung, Punkt!!! Was kann daran so schwierig sein?? Wir beschäftigen in unseren Ämtern und Behörden zahllose, hochbezahlte Mitarbeiter, die müssen doch zu irgendwelchen Maßnahmen fähig sein. Wie kann es sein, das die Eintragungen im Impfpass nicht verstanden werden? Da läuft doch etwas völlig schief. Das gleiche Affentheater mit Schulpflicht bor Impfpflichtige. So einen Schwachsinn kann nur an einem Schreibtisch in ein Behörde entstehen die gaaaaaanz weit weg ist Binder Realität. Wenn die Ämter sich bei diesem Problem schon unbeholfen anstellen was passiert erst wenn Coronavirus sich bei uns wirklich ausbreiten sollte. Dann herrscht das völlige Chaos.