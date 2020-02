Rapper Fler soll den Komiker Shahak Shapira in einer Sprachnachricht bedroht haben. Shapira veröffentlicht die Nachricht auf Twitter, die Polizei schaltet sich ein - und zwar gleich mehrfach, weil Shapira den Beamten vorwirft, seine Anzeige nicht ernstzunehmen.

Der in Berlin lebende Comedian Shahak Shapira ist auf der Plattform Twitter offenbar vom Berliner Rapper Fler bedroht worden. Shapira veröffentliche auf dem Kurznachrichtendienst eine Sprachnachricht, in der Fler Shapira mit Beleidigungen überzieht („Ich werde dir so lange auf dein Gesicht hauen, dass du nie wieder reden kannst.“).

Auslöser des Streits ist der Vorwurf Shapiras, der Rapper habe bereits zuvor eine junge Frau auf Instagram bedroht. Die vermeintlich Betroffene schickte die Screenshots der Drohnachrichten an den Comedian und bat um Unterstützung. Shapira veröffentliche die Bilder auf seinem Instagram-Profil, dem 39.400 Nutzer folgen.