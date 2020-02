In Berlin und Brandenburg bleibt Armut ein großes Problem. Besonders junge Menschen und Alleinerziehende sind gefährdet. Doch auch in der Altersgruppe der Senioren besteht Grund zur Sorge. Vor allem in Berlin verschlechtert sich die soziale Lage weiter.

Rund jeder sechste Mensch in Berlin ist von Armut bedroht, in Brandenburg etwa jeder achte. Die statistische Quote lag im Jahr 2018 für Berlin bei 16,5 Prozent, für Brandenburg bei 13,1. Das geht aus dem Regionalen Sozialbericht hervor, den das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag vorlegte. Damit zeigt sich für Berlin ein insgesamt leicht ansteigender Trend der Armutsgefährdungsquote, in Brandenburg ist die Quote seit 2013 indes leicht zurückgegangen.

Als armutsgefährdet galt in Berlin, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Pro-Kopf-Einkommens zur Verfügung hat. In Berlin entsprach das einem Betrag von weniger als 1.004 Euro. In Brandenburg galt als armutsgefährdet, wer mit weniger als 986 Euro auskommen musste.