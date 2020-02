Drei junge Soldaten im Alter von 20 bis 23 Jahren sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. Eines der Opfer stammt aus Brandenburg, wie eine Polizeisprecherin auf rbb|24-Nachfrage mitteilte.



Eine 21-jährige Bundeswehrangehörige und ein gleichaltriger Soldat, die mit im Auto saßen, trugen schwere Verletzungen davon, so die Polizei am Freitag.



Das Unglück ereignete sich am späten Donnerstagabend am Ortsausgang von Torgelow. Die Kleinstadt in Vorpommern ist Heimat des Jägerbataillons 413 und zählt mit rund 1.600 dort stationierten Soldaten zu den größten Bundeswehrstandorten in Ostdeutschland.