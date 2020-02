Bei einem Wohnungsbrand im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen sind am Freitagmorgen vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Die schwer verletzte Person soll aus der Brandwohnung gesprungen sein und wurde später von Rettungskräften in eine Klinik transportiert, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Fünf weitere Menschen, darunter zwei Kinder, wurden in Sicherheit gebracht. Sie erlitten leichte Verletzungen, die Kinder blieben unverletzt. Drei Personen wurden nach Feuerwehrangaben mit Brandfluchthauben ausgestattet, die vor giftigen Gasen schützen.



Der Brand brach am frühen Freitagmorgen im zweiten Obergeschoss eines viergeschossigen Wohnhauses in der Große-Leege-Straße aus. Die Feuerwehr war mit 46 Kräften im Einsatz. Die Flammen konnten zwar gelöscht werden, jedoch sei die Wohnung nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.