Meteorologen erwarten Sturmböen in Berlin und Brandenburg

Nach Sonnenschein und milden Temperaturen bis zu 13 Grad wird es am Samstagabend in Berlin und Brandenburg kalt und windig. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete Böen von bis zu 55 Kilometer pro Stunde. In der Nacht könne es einzelne stürmische Böen um die 65 Kilometer pro Stunde und Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 2 Grad.