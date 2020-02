M Berlin Freitag, 28.02.2020 | 15:33 Uhr

Ich finde es wichtig, deutlich hervorzuheben, dass diese Zahlen lediglich die bekannt gewordenen Fälle darstellen. Die Zahl der Dunkelziffern wird gerade in diesem Bereich um einiges höher liegen.

Hier sehe ich die Verantwortung auch bei den Einrichtungen, in denen sich Kinder täglich aufhalten. Schule, Kindergarten etc. Schon ab frühem Alter muss in jenen aufgeklärt werden, dass die eigenen Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Gerade in jungem Alter und gerade bei sexueller Gewalt verstehen Kinder nicht unbedingt, was genau eigentlich gerade mit ihnen passiert. Früher aufklären! Mehr Anlaufstellen für Betroffene bieten!

Trotz fehlender Sozialarbeiter könnten öffentliche Kampagnen dazu beitragen, dieses Thema zu enttabuisieren!