84-Jähriger in Berlin-Lichtenrade getötet

Von Verwandtem in Einfamilienhaus gefunden

Ein 84-jähriger Senior aus Lichtenrade ist am Mittwoch tot von einem Verwandten in seinem Einfamilienhaus in der Pechsteinstraße gefunden worden.

Der Verwandte hatte die Polizei informiert, die aufgrund der Auffinde-Situation ein Tötungsdelikt vermutete. Dies habe sich, so die Polizei am Donnerstagvormittag, durch die Obduktion bestätigt.

Die 6. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.