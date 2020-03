Nach monatelanger Bauzeit hat an der Autobahn 19 bei Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) der Einbau der letzten beiden Brückenmittelteile begonnen. Wie ein Sprecher der Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft Deges am Dienstag sagte, wurde die erste, fast 100 Meter lange und 300 Tonnen schwere Stahlkonstruktion der Teilbrücke Ost über den Petersdorfer See in die richtige Position hochgehoben.

Arbeiter fuhren den zweiten Riesen-Träger per Schwerlaster ans Wasser, wo er mit Spezialtechnik auf Schwimmpontons geladen wird. Er soll am Mittwoch montiert werden. Wenn die Stahlteile exakt ausgerichtet sind, beginnt das Verschweißen, das mehr als zwei Wochen dauern soll, hieß es von der Deges.