Eine seit Montag vermisste Frau aus Berlin-Adlershof ist tot. Ihr Lebensgefährte hat zugegeben, die 34-Jährige nach einem Streit getötet und anschließend vergraben zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilten.

Demnach fanden die Ermittler die Leiche am Freitag an dem Ort in Adlershof, den der 36-Jährige angegeben hatte. Der Mann wurde festgenommen und wird am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Weitere Angaben zur Tat machten die Ermittler nicht.