Zwei Autos in Berlin-Neukölln durch Feuer beschädigt

Brennender Golf in Laubestraße

In Berlin-Neukölln sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Autos durch Feuer beschädigt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, brannte gegen 3:30 Uhr ein VW Golf in der Laubestraße. Trotz Versuchen der Feuerwehrleute, den Brand einzudämmen, griff dieser auch auf ein zweites Fahrzeug über. Verletzt wurde bei dem Feuer zwischen Sonnenallee und Erkstraße, nahe des Rathaus Neukölln, niemand. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen.