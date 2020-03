Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in Berlin hat sich auf fünf Fälle erhöht. Das bestätigte Gesundheitssenatorin Kalayci am Dienstagmittag in Berlin. Bei den beiden neu Diagnostizierten handelt sich um zwei Männer in Tempelhof-Schöneberg und Neukölln.

Das rbb Fernsehen sendet zum Thema heute um 20.15 Uhr ein weiteres rbb Spezial