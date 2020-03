Frank S. Pankow Montag, 02.03.2020 | 11:51 Uhr

Dieses Bashing geht erstmal an die falsche Adresse: Strafen zu verhängen ist Aufgabe der Gerichte - natürlich auf Basis der Gesetze. Dass aber schon die bestehenden Gesetze Richtern äußerst viel Raum lassen, zeigt die Verurteilung der Ku'damm-Raser wegen Mordes. Zwar ist die m.E. juristisch nicht haltbar, zeigt aber dennoch, wieviel eigentlich möglich ist. Mangelnde moralische Eignung zum Führen eines KFZ ist in solchen Fällen wohl klar nachweisbar; besser jedenfalls als eine konkrete Tötungsabsicht. Ein Dauer-Entzug der Pappe erfordert daher m.E. keine neuen Gesetze. - Weit mehr Raum hierfür sehe ich aber bei der Frage zulässiger Motorleistungen: Je stärker das KFZ, desto reizvoller ein Rennen. Während also die schon bestehenden Regeln ggf die Fahrer ausreichend sanktionieren können, müssen tatsächlich neue Gesetze her, die endlich die anderen Voraussetzungen anpacken.