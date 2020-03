Eine Spaziergängerin hat am Mittwochmorgen im Volkspark Humboldthain in Bezirk Mitte eine männliche Leiche gefunden.



Das bestätigte eine Polizeisprecherin auf rbb|24-Nachfrage. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet.



Die Auffindesituation des Mannes in der Nähe des ehemaligen Flakturmes deute auf ein Tötungsdelikt hin, sagte sie. Die 5. Mordkommission sowie die Berliner Staatsanwaltschaft hätten Ermittlungen aufgenommen.



Weitere Details sind bislang nicht bekannt.