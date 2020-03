Autofahrer fährt am S-Bahnhof Karlshorst in Gleisbett

Ein Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen mit seinem Pkw am Berliner S-Bahnhof Karlshorst in die Tramgleise gefahren. Wegen des Unfalls verkehrten die Linien M17/27/37 zwischenzeitlich nicht zwischen Allee der Kosmonauten/Rhinstraße und Treskowallee/Ehrlichstraße. Wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) über Twitter mitteilten, fahren die Linien mittlerweile wieder nach Plan. Alle Verkehrsteilnehmer müssten aber weiterhin mehr Zeit einplanen.

Auf der Treskowallee in Karlshorst Richung Am Tierpark hatte sich wegen des Feuerwehreinsatzes ein Stau von mehr als einer halben Stunde gebildet, Richtung An der Wuhlheide eine knappe Viertelstunde. Die Bergungsarbeiten sind abgeschlossen, Autofahrer können nun wieder regulär durch die Baustelle am S-Bahnhof Karlshorst fahren.