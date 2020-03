Ein Baum auf den Gleisen führt dazu, dass zwischen den Stationen Grunewald und Wannsee in beiden Richtungen keine S-Bahnen fahren. Die Linie S7 sei dort gesperrt, so die S-Bahn. Es komme auf der gesamten Linie in beiden Richtungen zu Verspätungen und Ausfällen.

Auf der Strecke werde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Abfahrt findet jeweils von der BVG-Haltestelle aus statt. Fahrgäste können aber auch auf die Regionalbahnen RE1 (Zoologischer Garten) und RE7 (Charlottenburg) ausweichen.

Die Linie S7 kann den Zehn-Minuten-Takt nach Informationen der S-Bahn nur zwischen Ahrensfelde und Charlottenburg halten.