Pitti Berlin Freitag, 06.03.2020 | 17:34 Uhr

Ja, unbedingt die Straßenbahn aus der Stadt verbannen. Die fährt ja auch völlig unberechenbar und wo sie will.

Aber todbringende Fahrzeuge deren Führung zu mehr als einen Toten im Jahr beiträgt gehören eh verbannt aus den Stadten ... LKW, U-Bahnen, Autos, Tram, Motorräder... Ach was, alles, was nicht mit Muskelkraft fortbewegt wird sollte in Zukunft keine Erlaubnis zur Durchquerung von Berlin bekommen. Ob ober- oder unterirdisch.

Ich bin also ganz ihrer Meinung. Wo kommen wir denn da sonst noch hin!?