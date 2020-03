Bei der Berliner Staatsanwaltschaft sind im vergangenen Jahr insgesamt 100 Verfahren im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen eingegangen. Damit liege die Zahl - wie schon in den Vorjahren - auf einem recht niedrigen Niveau, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Rüdiger Reiff am Freitag. 2018 hatte es 134 Verfahren gegeben. "Im Hellfeld haben wir jedenfalls kein großes Problem", erklärte Reiff, der zugleich auch der Korruptionsbeauftragte der Hauptstadt ist. "Klar ist aber auch, dass wir ein großes Dunkelfeld haben."

Berlin will Korruption in Verwaltung per Software aufdecken

Anklage erhoben hat die Berliner Staatsanwaltschaft im vergangenen Jahr in insgesamt 14 Fällen, die zum Teil noch aus Vorjahren stammen könnten. Eine der Anklagen richtet sich etwa gegen zwei Angestellte der Berliner Wasserbetriebe. Ihnen wird vorgeworfen, sich von einer Firma mit Tickets für die VIP-Lounge im Olympiastadium bestechen haben zu lassen.



Ein Berliner Polizeibeamter wurde verurteilt, weil er für jeweils 500 Euro Spielhallenbetreiber vor Polizeikontrollen gewarnt hatte. Der Geschäftsführer einer landeseigenen Gesellschaft ist angeklagt, für 250.000 Euro Schmiergeld einer Firma den Auftrag zugeschanzt zu haben, die Telefonanlage der Gesellschaft zu erneuern. 85 der bearbeiteten Verfahren wurden eingestellt, weil kein hinreichender Tatverdacht vorlag. In einem solchen Fall ging es zum Beispiel um Ausnahmegenehmigungen vom Parkverbot vor einem Bezirksamt. Die Prüfung ergab, dass die Genehmigungen fehlerhaft erteilt worden waren, Geld sei dafür aber nicht angenommen worden.



Eine besondere Herausforderung bei der Korruptionsbekämpfung liege darin, dass in der Regel beide beteiligten Seiten - Bestechender und Bestochener - ein Interesse an der Geheimhaltung hätten, erklärte Reiff. Das unterscheide die Korruption von Straftaten wie Betrug und Körperverletzung.