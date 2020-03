Charité koordiniert Berliner Krankenhäuser in der Corona-Krise

Für die absehbar steigende Zahl der Corona-Intensivpatienten in Berlin gibt es jetzt einen Notfallplan. Danach wird die Charité die Verteilung der schwer Erkrankten auf die Krankenhäuser steuern. Es gibt auch Pläne zur Verstärkung des medizinischen Personals.

Berlins Krankenhäuser haben jetzt einen Corona-Notfallplan. Dieser regelt, wie vor allem die Intensivkapazitäten bei einem rasanten Anstieg der Patientenzahlen verteilt werden sollen.

Laut dem Plan übernimmt die Charité die Koordination aller Covid-19-Intensivpatienten.

Sie selbst nimmt die besonders komplizierten Fälle in ihrem Lungen-Spezialzentrum auf, alle anderen schwer erkrankten Covid-19-Patienten werden auf 16 Berliner Kliniken mit Intensivstationen verteilt. Den Transport soll die Feuerwehr übernehmen. Die Charité-Experten unterstützen dann per Video-Konferenz ihre Kollegen in den 16 Krankenhäusern.