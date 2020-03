Ein 26 Jahre alter Mann ist in Berlin-Kreuzberg in seinem Auto überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte der Mann gegen 4.20 Uhr mit seinem Wagen an der Kreuzung Adalbertstraße / Kottbusser Tor gehalten, als ein Unbekannter die Beifahrertür aufriss und den 26-Jährigen mit einer Machete bedrohte.

Der Räuber sei dann ins Auto gestiegen und habe den Fahrer aufgefordert, ihn zum Segitzdamm zu fahren. Dort griff er sich die Tasche des 26-Jährigen, sprang aus dem Auto und floh. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Seine Tasche konnte die Polizei wenig später finden, das Bargeld war daraus entwendet worden.