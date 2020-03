In Berlin-Kreuzberg haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drei Autos gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte, habe sich das Feuer von einem Wagen auf zwei weitere ausgebreitet. Der zuerst in Flammen stehende Mercedes wurde komplett zerstört, der BMW vor ihm und der Peugeot hinter ihm zumindest schwer beschädigt.

14 Feuerwehrleute löschten den Brand an der Dessauer Straße / Ecke Hafenplatz, niemand wurde verletzt. Nun ermittelt - wie in solchen Fällen üblich - das Brandkomissariat des Landeskriminalamts, ob die Autos durch Brandstiftung zerstört wurden. Auf mögliche Täter gab es zunächst keine Hinweise.