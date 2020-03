Die Berliner Polizei hat am Mittwoch weitere Informationen zum Brand im Kriminalgericht bekannt gegeben. Der mutmaßliche Brandstifter sei demnach am Dienstagnachmittag in Moabit gefasst worden. Der 30-Jährige habe sich wegen eines Gerichtstermins in dem Gebäude befunden. Gegen 13.45 Uhr soll er an mehreren Stellen Feuer gelegt haben.

In mehreren WC-Räumen soll er Toilettenpapier angezündet und an anderer Stelle Baumaterial in Brand gesetzt haben. Zudem soll der Mann einen Feuerlöscher von der Wand gerissen und mehrere Glasscheiben damit eingeschlagen haben. Hierbei zog er Mann sich Schnittverletzungen an einer Hand zu. Während der Taten war er alkoholisiert, so die Polizei.



Die Feuer wurden teilweise von Angestellten des Amtsgerichts gelöscht, später dann durch Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr. Unmittelbar nach der Brandlegung wurde das Gebäude evakuiert. Ein Justizwachtmeister erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.